الكويت تعلن استئناف النشاط الكروي سبتمبر

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه ينوي استئناف المسابقات في سبتمبر أيلول المقبل في ظل التوقف الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال فهد الهملان رئيس لجنة المسابقات في بيان للاتحاد الكويتي على تويتر اليوم الأحد “بناء على كتاب الاتحاد الآسيوي يطلب من خلاله تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020 قرر الاتحاد الكويتي تحديد 11 سبتمبر المقبل لاستئناف المنافسات”.
وأضاف الهملان عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي أن استئناف النشاط سيكون بمباراة مؤجلة بين الكويت والنصر في الدوري الممتاز.
بعد ذلك سيتبقى أربع جولات على النهاية، وحدد الاتحاد الكويتي مواعيدها بالفعل وستكون آخر جولة في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وستبدأ منافسات دور الثمانية لكأس الأمير في 17 أكتوبر تشرين الأول ثم يقام قبل النهائي في 22 من الشهر ذاته بينما سيتحدد في وقت لاحق موعد النهائي.
وأكد الهملان أن الاتحاد الكويتي سيلتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن سلامة الرياضيين “في حال عدم السماح بعودة النشاط خلال تلك الفترة”.
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