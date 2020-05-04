أكد الإعلامي صالح الصالح عبر حسابه في تويتر أن ما يعرض في المسلسلات بعيد عن الواقع .
وجاء في تغريدته متى نستوعب أن قصص الأفلام والمسلسلات بعيدة كل البعد عن الواقع، كما هي حياة أكثر مشاهير السناب، الكل يحاول تقديم صورة مثالية عنه أو مشاهد تلامس مشاعر الناس.
وأضاف الخطورة في تأثيرها لتشكيل وعي وذائقة ومفاهيم جيل جديد مغلوب على أمره، وفصله عن الواقع تماماً. تذّكروا: لا شيء حقيقي أبداً.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر “صالح الصالح” لاشيء حقيقي أبداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.