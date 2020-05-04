“صالح الصالح” لاشيء حقيقي أبداً

أكد الإعلامي صالح الصالح عبر حسابه في تويتر أن ما يعرض في المسلسلات بعيد عن الواقع .

وجاء في تغريدته متى نستوعب أن قصص الأفلام والمسلسلات بعيدة كل البعد عن الواقع، كما هي حياة أكثر مشاهير السناب، الكل يحاول تقديم صورة مثالية عنه أو مشاهد تلامس مشاعر الناس.

وأضاف الخطورة في تأثيرها لتشكيل وعي وذائقة ومفاهيم جيل جديد مغلوب على أمره، وفصله عن الواقع تماماً. تذّكروا: لا شيء حقيقي أبداً.