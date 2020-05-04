فعاليات ملتقى الإعلام يضئ الليالي الرمضانية بحائل

الخليج – عبدالمجيد الذياب : إنطلقت فعاليات ملتقى الإعلام في حائل بترتيب وإعداد وتبني من فرع هيئة الصحافيين السعوديين في حائل بإدارة الإعلامي عبداللطيف المساوي .

الحراك الإعلامي الحائلي إنبثق من عمق الأزمة الداخلية والخارجية وأثبت جدارته في تلمس الحاجة ومواكبة الحدث والتعايش مع المخاض العالمي .

جدير بالذكر أن أول إنطلاقة لفعاليات ملتقي الإعلام في حائل تزامن مع الأمسيات الرمضانية وأجواءها الروحانية ومساحات متشبعه من الهدوء الفكري والمصالحة مع الذات والسلام مع الأخرين لذلك اكتسبت هذه الفعالية ومنذ حلقتها الأولى إنسيابية في الطرح وعقلانية في الحوار وعمق واعي ومدرك في النقاش وتلمس الأساس لإصلاحه والبناء ليشد ارتفاعه .

ضيوف الأمسية المباركة في الليلة التاسعة من رمضان في حلقتها الأولى كان الدكتور حمود الشمري مدير الشؤون الصحية في حائل ليتحدث عن واقع الخدمات الصحية في المنطقة في مواجهتها لأزمة وباء كورونا والإعلامي المخضرم الأستاذ سعود الرشود مدير مكتب صحيفة عكاظ بحائل سابقا ليتحدث عن إعلامنا هل واكب الأزمة ورافق الحدث وسابق الغير في منافسة جادة وثابتة ؟

أدار اللقاء ودفتي الحوار والنقاش الإعلامي الأستاذ محميد الفقيه .

ولاقت الفعالية الأولى بضيوفها النجاح والرضا المجتمعي بكافة أطيافه وطبقاته وذلك لتكافؤ الأطراف وتوحد المقصد والحاجة الملحة لها وجدية الطرح ومطلب الجمهور وحاجته .

ولازالت الفعاليات متأججة والترتيبات مستمرة والمفاجآت قادمة لتأتي بالجميل والمفيد للمتابعين .

انشر الخبر :