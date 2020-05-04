شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في الصلاة من أجل الإنسانية

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أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو/أيار الحالي.

وقال شيخ الأزهر في تدوينة على موفع فيسبوك: «أرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير، من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية». وأضاف: «أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة».

من جانبه قال البابا فرنسيس: «بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، أرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحياً يوم 14 مايو، بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وبالدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفيروس التاجي».

وتابع: «فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سيتحد جميع المؤمنين معاً، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية».

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس انضمامه إلى الصلاة من أجل الإنسانية. وقال جوتيريس في تغريدة له على «تويتر» أمس الأحد: «في الأوقات الصعبة، يجب أن نقف معاً من أجل السلام والإنسانية والتضامن». وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «أنضم إلى قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر أحمد الطيب، في دعمهما للصلاة من أجل الإنسانية في 14 مايو.. لحظة التأمل والأمل والإيمان».

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه القيادات الدينية، وجموع الناس حول العالم، للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020.