15 دولة أوروبية تخفف العزل بعد تراجع الوفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل المفروضة على السكان للحد من انتشار وباء كوفيد-19 بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتباراً من بداية الأسبوع في نحو 15 بلداً بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر بتوتر الرفع الجزئي للقيود الاثنين، في الوقت الذي تعمل فيه دول في آسيا مثل كوريا الجنوبية والصين على تخفيف الإجراءات بسرعات متفاوتة مع نظيراتها في أوروبا.ويستعد الإيطاليون الذين يخضعون لإجراءات حجر صارمة منذ التاسع من مارس/آذار، لدخول سلسلة من إجراءات تخفيف العزل اليوم الاثنين بعدما دفعوا ثمناً باهظاً للوباء الذي أودى بحياة نحو 29 ألف شخص في شبه الجزيرة، وخصوصاً في منطقة لومبارديا (شمال).ناشد مسؤول الخلية المكلفة بمكافحة الوباء دومينيكو اركوري، مواطنيه بالتزام الحذر مع بدء الإجراءات، وقال: «لا تتهاونوا، الاثنين تبدأ المرحلة الثانية وعلينا أن ندرك أنها ستكون بداية تحد أكبر»، مذكراً بأن «الحرية النسبية» التي ستمنح للإيطاليين اليوم سيعاد النظر فيها إذا انتشر الوباء مجدداً.وينتظر الإيطاليون بفارغ الصبر القواعد الجديدة من إعادة فتح المنتزهات مع الإبقاء على مسافات بين روادها إلى إمكانية القيام بزيارات عائلية والاجتماع بأعداد محدودة وتنقلات تقتصر على حي السكن ولغرضي العمل والصحة فقط والبيع بدون جلوس في المقاهي والمطاعم.

استئناف عمل المقاهي والفنادق

وفي ألمانيا؛ حيث بات رفع القيود في مرحلة متقدمة، تفتح المدارس بدءاً من اليوم في بعض المقاطعات. وفي النمسا، عادت الحياة للشوارع التجارية في فيينا مع فتح بعض المتاجر، بينما يتواصل تخفيف العزل في الدول الاسكندنافية التي لا تزال تفرض قيوداً وتباعداً اجتماعياً.

في أوروبا الشرقية، تفتح المقاهي والمطاعم أبوابها اليوم الاثنين في سلوفينيا والمجر، باستثناء العاصمة بودابست. وفي بولندا، يستأنف العمل في الفنادق والمراكز التجارية والمكاتب وبعض المتاحف أيضاً.





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عودة تدريجية للرياضات

في آسيا، تستعد تايلاند اعتباراً من مطلع الأسبوع إلى فتح المطاعم ومحال تصفيف الشعر والملاعب. وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأحد، أنها ستخفف من إجراءات التباعد الاجتماعي الأسبوع المقبل بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون، أمس الأحد، خلال اجتماع حكومي أنه اعتباراً من يوم الأربعاء «سيُسمح (مرة أخرى) بالتجمعات والعديد من المناسبات، شرط أن تجرى عمليات تعقيم».

ومن المقرر أن يبدأ موسم المنافسات الجديد لبعض أنواع الرياضات لدى المحترفين، بينها البيسبول وكرة القدم، في الأيام القادمة، بعد أن تم تأجيله بسبب الوباء. لكن المباريات ستجري بدون جمهور.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة أيضاً هذا الأسبوع عن مواعيد إعادة افتتاح المدارس، والتي يجب أن تتم في منتصف مايو/‏أيار تقريباً، بحسب وكالة الأنباء يونهاب.

وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفيدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر.

وبدأت أكثر من 35 من الولايات الأمريكية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات «لإعادة فتح أمريكا» في جميع أنحاء البلاد.

وتوقفت الصين عملياً عن إعلان مزيد من الإصابات، وبدأ الصينيون عطلهم الحقيقية الجمعة، وهي الأولى منذ بداية الأزمة. وفي هونج كونج، توجه السكان بكثافة إلى المتنزهات للاستفادة من العطلة الطويلة والطقس المشمس.(وكالات)