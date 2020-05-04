شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل الاعتقالات ويقيم مقبرة للمستوطنين في قلقيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الجامعة» والبرلمان العربي يرحبان بتقرير «الجنائية الدولية» بشأن فلسطين الاحتلال يواصل الاعتقالات ويقيم مقبرة للمستوطنين في قلقيلية تاريخ النشر: 04/05/2020 استمع

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