الجيش المصري يعلن مصرع 126 إرهابياً بعمليات في سيناء

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، في بيان أمس، عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً، خلال الفترة الماضية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، فيما استشهد وأصيب خلال عمليات الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية 4 ضباط، و3 ضباط صف، و8 جنود، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل 18 إرهابياً، في بئر العبد شمال سيناء، بيد أجهزة الأمن.

وأضافت، أنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة، و16 عملية نوعية، كما قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ، تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي، منها 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وأوضحت، أنه تم اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، وكذلك اكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة، إضافة إلى القبض على 266 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه فيهم.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية، في بيان، أمس، إنه استمراراً للجهود المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية، التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة، ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء، وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية. وأضافت الوزارة، أنه تم استهداف منطقة اختباء هذه العناصر الإرهابية، وتبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً، وعثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح آلي، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث توالي نيابة أمن الدولة التحقيق.