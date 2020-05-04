مواكب لبنانية تنطلق لمؤازرة احتجاجات طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات



انطلقت في لبنان، أمس الأحد، مواكب من السيارات من مدينة بيروت باتجاه مدينة طرابلس، للتعبير عن احتجاج المشاركين فيها على الأوضاع المعيشية في البلاد، في وقت تواجه الحكومة اللبنانية حملة انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً، وباتت الضبابية تلف مصير اجتماع الكتل النيابية في القصر الرئاسي الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بعد غد الأربعاء بعد رفض كتلة المستقبل حضور الاجتماع وتردد حزب «القوات اللبنانية» وإعلان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أنه سيكلف غيره، علاوة على موقف جمعية المصارف الرافض للخطة الاقتصادية المالية، ما ينذر بتداعيات سلبية لا توفر دعماً للمسيرة الحكومية بأكملها، وتزيد من أضعاف العهد، على أبواب حملة مركزة عليه تهدف إلى فرض شروط قبيل انطلاق الحملة الرئاسية للمرحلة المقبلة.

وتوجهت عشرات السيارات صباحاً من العاصمة إلى مدينة طرابلس بشمالي لبنان، للمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت مساء أمس الأحد في عاصمة الشمال، تنديداً بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي آلت إليه البلاد.

وتجددت بداية هذا الأسبوع الحركة الشعبية الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت وقعت الحكومة على طلب لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض لدعم الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

من جهة أخرى، ذكر أن مشاورات واسعة أطلقت حول اجتماع الكتل البرلمانية في القصر الرئاسي صبّت معظمها باتجاه رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ للوقوف على رأيه، وتلقى اتصالات من رئيسي الحكومات السابقَين ​سعد الحريري​ ونجيب ميقاتي​، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​، ورئيس «تيار المردة» ​سليمان فرنجية​.

وأمس الأحد، أعلنت ​كتلة المستقبل​ النيابية في بيان اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في ​القصر الرئاسي المخصص لعرض برنامج الحكومي الاقتصادي.

وأضاف البيان: «وإذ تؤكد الكتلة أن المكان الطبيعي لإطلاع ​الكتل النيابية​ على البرنامج هو ​المجلس النيابي، تلفت الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود ​الدستور​ لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني»، مؤكدة أنها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزيتها.

وغرد أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند إلى منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج إلى خطة وجدول زمني، فضلاً عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين».

من جهته، شدد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في ​العالم​ ​عباس فواز​، في بيان أمس ، على أن المغتربين يؤمنون بلبنان ويستثمرون فيه، لكن ليست لديهم ثقة بالقطاع المصرفي​.