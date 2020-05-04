أعضاء «الوطني»: القيادة تستشرف المستقبل بعد أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد، وعماد الدين خليل

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في التعامل مع أزمة كورونا، تُعطي نموذجاً للعالم في وضع وتنفيذ الخطط للتعامل مع الأزمات بشتى أنواعها، وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات. وأشاروا إلى أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي اعتمدها خلال ترأسه مجلس الوزراء، تؤكد رؤيته في استشراف المستقبل.

وقال محمد عيسى الكشف، إن توجيه سموه يثبت رؤية القيادة الرشيدة في استشرف المستقبل بعد هذه الأزمة، وهو ما عودتنا عليه القيادة برؤية بعيدة المدى للارتقاء بدولة الإمارات إلى المراتب المتقدمة.

وقال محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي: «تشكل قرارات سموه، إلى رؤية واضحة لتقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن ومصلحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة».

وقال ضرار بالهول الفلاسي: «دائماً ما تواكب دولة الإمارات المتغيرات العالمية باستراتيجيات تنموية تلبي كافة متطلبات المواطنين، وكل من يعيش على أرض الدولة، وهذا ليس جديداً على قيادتنا الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها لتحديد وتحقيق المستهدفات التنموية».

وقالت سارة محمد أمين فلكناز: «أسفرت أزمة فيروس كورونا عن بعض التحديات، ولكنها في نفس الوقت نبهتنا إلى استثمار العديد من الفرص التي من الممكن الاستفادة منها في مستقبل ما بعد «كوفيد 19»، ومن هنا تدرك قيادتنا الرشيدة جيداً المتغيرات الجديدة، وكيفية التعامل معها لبناء استراتيجية تنموية جديدة».

وأكدت ناعمة المنصوري أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة الدولة التنموية، ونقلة نوعية تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.