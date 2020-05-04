أخبار سارة بتراجع الوفيات في إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت أخبار سارة من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، أمس الأحد، مع تسجيل تراجع كبير في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وفيما تخطى عدد الإصابات في العالم حاجز 3,5 مليون إصابة، كانت روسيا على موعد قياسي بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة.

وسجلت إيطاليا، أمس، 174 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر، فيما سجلت فرنسا 135 حالة وفاة فقط.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة أمس الأحد، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس (آذار).

وشهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في المستشفيات البريطانية أمس انخفاضاً حاداً بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم السبت.وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة. وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى793 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وشهدت حصيلة الإصابات في روسيا، أمس، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة. وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء الوباء، ستفتح اعتبارا من اليوم، في 30 في المئة من المناطق، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الوفيات المسجلة في البلاد نتيجة الفيروس.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن 47 شخصاً توفوا بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، وهو أقل عدد يومي للوفيات منذ 55 يوما.

وأعرب عن أمله في مؤتمر صحفي، في أن «يستمر هذا المنحى في الأيام المقبلة».

وجاءت تصريحات المسؤول الطبي البارز، بعد كلمة للرئيس روحاني أعلن فيها عن إعادة فتح المساجد في أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي: «قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا) اعتباراً من (الاثنين)، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية».

وشدد روحاني على أن «احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية»، دون أن يوضح أي مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد ولا عدد المساجد التي ستكون مخولة بفتح أبوابها، اليوم الاثنين.