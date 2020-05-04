الإمارات تُنجد أمريكية بزيارة والدها لمؤازرته صحياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصص كثيرة مدت الإمارات فيها يد العون لمن عانى وتألم منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»، ليسطر التاريخ بأحرف من نور مواقفها المشرفة التي أبرزت للعالم رسالتها الإنسانية في جميع الأزمات.

وبعد أن نشرت قصة معاناتها في الصحف الأجنبية، سارعت دولة الإمارات للاستجابة لرغبة مواطنة أمريكية في العودة إلى الدولة، ولمّ شملها مع أبيها، لتتمكن من مؤازرته في وضعه الصحي الحرج، بعد إصابته بفيروس «كوفيد - 19».

وأعربت المواطنة الأمريكية، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على مساعدتها في العودة إلى الدولة، وقالت: إنني محظوظة بسرعة استجابة المسؤولين في دولة الإمارات وتعاطفهم، حيث فوجئت باتصال يطمئنها بمساعدتها في أقرب وقت. وخلال 24 ساعة بدأت إجراءات تسهيل الدخول إلى الإمارات، في أقرب رحلة قادمة من الولايات المتحدة، رغم تعليق الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، وتشديد إجراءات الدخول في العالم. (وام)