«الصحة المصرية» تؤكد دخول مرحلة ذروة الإصابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية، أمس الأحد، تسجيل ثماني وفيات، بالإضافة إلى 1552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 184 وفاة و27011 إصابة. وأشار إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 4134 حالة، بعد تسجيل شفاء 369 حالة جديدة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام، والسماح لسكان الحي بالتجول؛ لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية. وتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، اعتباراً من أمس الأحد. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع،.

وأعلنت قطر، أمس الأحد، تسجيل 679 إصابة جديدة بالفيروس، ويرتفع إجمالي الإصابات إلى 15551 حالة. ويرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1664 حالة.

واعلنت وزارة الصحة الكويتية 364 إصابة جديدة ب«كورونا»، ما يرفع الإجمالي إلى 4983 إصابة، وتسجيل 5 حالات وفاة. وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق أمس شفاء 73 حالة، ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1776 حالة.

و أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأحد، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 2568 إصابة. وأشارت إلى أنه «تم تسجيل 21 إصابة بين العمانيين، في حين تم تسجيل 64 إصابة بين الوافدين. وأشارت إلى أن 750 حالة من أصل 2568 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 12 حالة.

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا» باليمن، إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا»، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى عشرة، فضلاً عن وفاة شخصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من حدوث الأسوأ في اليمن فيما يتعلق بتأثير «كوفيد-19»؛ لأن سكانه لديهم أقل مستويات المناعة، وأقصى درجات التعرض للأمراض، بالمقارنة بالدول الأخرى.

وأعلن الأردن أمس عن استئناف التوسع في النشاط الاقتصادي، وإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، فيما أبقت السلطات على تعطيل المؤسسات الرسمية حتى نهاية شهر رمضان، وإغلاق الأجواء والمعابر الحدودية أمام حركة المسافرين ومواصلة التعليم الأكاديمي عن بعد، غداة الإعلان عن وفاة تاسعة بالفيروس، وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد المصابين إلى 460 حالة. وارتفع عدد المتعافين إلى 367 حالة.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الصحة المصرية، أن مصر دخلت في مرحلة ذروة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك في إطار تفسيره لتزايد أعداد المصابين بالمرض، وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة المصرية، إن مصر الآن في نهاية الأسبوع 11، وبداية الأسبوع 12، منذ دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد، في منتصف شهر فبراير/‏شباط الماضي، موضحاً أنه من المفترض أننا الآن في بداية الذروة، وسنحكم على ذلك بعد أسبوعين، ونأمل تعاون الشعب، من أجل الوصول إلى مستوى الثبات قريباً، وأن تبدأ مرحلة الهبوط. وأضاف، أن البعص لم يلتزم بإجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة، بالأخص في الشوارع الداخلية بالمدن الكبرى والقرى، ونحتاج إلى إجراءات صارمة لمواجهة ذلك، مؤكداً أن إمكانيات الوزارة قوية، حتى الآن، وقراراتها استباقية، لكن هذا لن ينجح، دون وعي الشعب. فيما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الانتهاء من تجهيز 34 مستشفى حميات وصدر؛ لتكون مستشفيات عزل وعلاج لمصابي «كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس «كورونا» إلى 1970 حالة، وخروج 62 مصاباً من المستشفيات، وجميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، واكتمال شفائهم تماماً. وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة، و9 حالات وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6193 حالة، والوفيات إلى 415.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 737 حالة بعد تسجيل أربع إصابات جديدة. وقالت الوزارة، في بيان لها، لم تسجل حالات وفاة جديدة، ليستقر عد الوفيات عند 25 حالة وفاة خلال نفس الفترة. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 200 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالة وفاة واحدة، و66 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2219 إصابة في عموم البلاد، بما فيها إقليم كردستان الذي قرر تمديد حظر التجول حتى العاشر من مايو/‏أيار الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالتي وفاة، بالإضافة إلى 160 إصابة مؤكدة جديدة، ما يرفع الإجمالى إلى 173 وفاة و4729 إصابة، فيما تماثل للشفاء 1473 حالة، وتوفي 95 مصاباً.(وكالات)