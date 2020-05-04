«بياناتي» ينفذ 4.5 مليونمعاملة ذاتية منذ تدشينه في 2012



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عدد المعاملات وإجراءات الموارد البشرية الذاتية التي نفذها موظفو ومسؤولو الوزارات والجهات الاتحادية عبر نظام «بياناتي» منذ إطلاقه رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية في عام 2012 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري تخطى حاجز ال 4.5 مليون إجراء، استفاد منها أكثر من 100 ألف موظف يعملون في 67 وزارة وجهة اتحادية.

وأشارت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة إلى أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا أكثر من 281 ألف معاملة خدمة ذاتية في الربع الأول من عام 2020، مشيرةً إلى وجود ارتفاع كبير في عدد معاملات وإجراءات الخدمة الذاتية في هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يرجع إلى اعتماد الموظفين المتزايد على نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي» لإنجاز معاملاتهم وإجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، ولا سيما في ظل تطبيق نظام العمل عن بُعد في معظم الوزارات والجهات الاتحادية بسبب الأوضاع الراهنة.

من جانبها، ذكرت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن موظفي الحكومة الاتحادية حملوا تطبيق الهيئة الذكي أكثر من 55 ألف مرة، ونفذوا من خلاله قرابة 211 ألف معاملة خدمة ذاتية، منذ إطلاقه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.