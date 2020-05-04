«الصحة السعودية» تقود دراسات سريرية متقدمة حول علاج «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري وزارة الصحة السعودية حالياً وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في سبعة مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد، في وقت أكدت دراسات طبية أن نقص فيتامين دال (دي) لدى المصابين بفيروس «كوفيد 19» يؤدي إلى زيادة نسب الوفيات وسطهم، فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية عن هجمات قرصنة روسية وإيرانية للقاح وعقار لعلاج كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن الدراسة السريرية المتقدمة، انطلقت في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى أحد بالمدينة المنورة، ومستشفى النور بمكة المكرمة، ومستشفى الدمام المركزي، والقطيف المركزي.

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين، حيث تهدف إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقاقير: هيدروكسي كلوروكوين ولوبانفير وريتونافير وريميديسفير وانترفيرون. وهذه العقاقير لها خصائص مضادات للفيروسات، أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات، وتعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد. وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فاعلية أولية في الدراسات المخبرية.



من جهة أخرى، توصلت نتائج مبدئية لدراسة علمية إلى أدلة تشير إلى أن نسبة الوفيات بين مرضى «كوفيد-19»، تكون أعلى بين من يعانون مستويات منخفضة من فيتامين دال.

وأجرت الدراسة البريطانية مقارنة بين متوسط مستويات فيتامين دال في 20 دولة أوروبية مع معدل الإصابة بعدوى «كوفيد-19»والوفيات. كشفت النتائج المبدئية عن أدلة مقنعة، حيث كانت البلدان، التي يكثر بها أصحاب المستويات المنخفضة من فيتامين دال هي نفسها البلدان التي تعاني معدلات أعلى للإصابات بالعدوى والوفيات بسبب فيروس كورونا.

لم يتم حتى الآن مراجعة الدراسة والتدقيق من قبل علماء آخرين ولا يمكن إثبات أن فيتامين دال هو السبب الوحيد وراء هذا الارتباط بين الوفيات والعدوى. ولكن يقول فريق الباحثين من مستشفى كوين إليزابيث وجامعة إيست أنجليا: «يمكن تقديم النصيحة (بالوقت الحالي) بضرورة تناول مكملات فيتامين دال للحماية والوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد-19».

ويضيف فريق الباحثين أنه تم فرز وقصر البيانات بشأن فاعلية فيتامين دال لزيادة المناعة ضد الإصابة بعدوى «كوفيد-19» إلى 20 دولة فقط، لاستبعاد أي عوامل متداخلة أخرى، منها على سبيل المثال، خط العرض الذي تقع فيه الدولة.

وكشفت الدراسة أيضاً من خلال قاعدة البيانات الحالية لمستويات فيتامين دال، أنه يوجد مستويات منخفضة بشكل مثير للقلق من فيتامين دال عند كبار السن، وهي فئة ديمغرافية أكثر عرضة للوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

(وكالات)