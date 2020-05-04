شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وأفلام العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبدالله السويجي

انهمك الفلاسفة وعلماء الاجتماع والاختصاصيون في النفس البشرية ردحاً طويلاً من الزمن في الإجابة عن سؤال مثير للجدل، وأحياناً أراه مريباً، إن كان العنف طبيعة بشرية أم مكتسباً، وربطت الإجابات بين البيئة والتنشئة والظروف المحيطة والتجارب التي يمر فيها الإنسان في طفولته، وبين المدنية والتحضر والتربية الروحانية والقيمية وثقافة التسامح والسلام، ولا يزال الجدال مستمراً حتى اللحظة، كلّ يدلي بدلوه لتأكيد وجهة نظره، فيشير إلى أن إنسان الغابة إن لم يتمدّن ويتحضر يكون عنيفاً في بعض سلوكه وسماته، ولكن في الجانب الآخر، تظهر وجهة تواجه هذا الرأي بشواهد في المجتمعات المتمدنة والمتحضرة، ويستمر الحوار، وتتداخل فيه الغايات التجارية ذات الصلة بنشر المنتجات الدرامية والبرامج الإلكترونية على نطاق واسع، كما تتداخل بجماعات تسعى إلى تخريب النفس الإنسانية لأغراض قد تكون سياسية أو عقائدية هدفها السيطرة على المجتمعات.

لكن هذا الجدال، وبعيداً عن كل الفلسفات والحوارات الفكرية والعلمية، يجب ألا يأخذنا إلى تعزيز ثقافة العنف في المجتمعات، ولا سيّما بين الأطفال، وتعزيز المشاعر السادية لدى الأفراد، لأن من يستمتع بآلام غيره، ويتسلى بأوجاعه، ويضحك على شخص مسكون بالرعب والخوف، يحتاج إلى مراجعة طبيب نفسي فوراً، لأنه شخص سادي وخطر على أسرته ومجتمعه وبيئته ووطنه.

المكتبات السينمائية والدرامية مليئة بأعمال فنية مواضيعها الإجرام والقتل بوسائل عديدة والتعذيب بطرق مبتكرة والذبح بأدوات جهنمية، وتُعرض هذه الأعمال على شاشات التلفزيون، بل إن بعض القنوات تخصّص أسبوعاً كاملاً لأفلام الرعب، وتختار منتصف الليل لعرضها، ولن نتوسع في تحليل أهداف تلك القنوات من وراء عرض هذه المادة الفنية القبيحة، وتوقيت الليل لعرضها، وسيكون الرد المباشر أن نوعية هذه الأفلام مطلوبة، أي سياسة العرض والطلب، ويبررون عرضها ليلاً بأن الأطفال يكونون في سبات عميق. حسناً أيها السادة، لكنكم تعيدون بثها في النهار عندما يكون الأطفال في قمة نشاطهم.

ونحن هنا نعلم أن التحاور مع هذه القنوات غير مجدٍ، لأنهم يبحثون عن أكبر نسبة مشاهدة، ونتفهّم هذه السياسة والمنطق ولكن لا نتقبّلها، ومن ناحية أخرى، لا نتقبّل ولا نتفهّم عرض مواد درامية عنيفة في شهر رمضان الفضيل، وجميعنا يعلم أهمية روحانية هذا الشهر وما نصبو إليه فيه، والراحة التي ننشدها مع أطفالنا، والفرصة التي ننتهزها لإبعادهم عن البرامج والتطبيقات الإلكترونية العنيفة، فإذا ببعض القنوات، لا تنتظر الليل لتعرض البرامج العنيفة، وإنما تنتهز فرصة وجود الأطفال (لتسلّيهم) برسم الرعب على وجوه الضيوف. والأمر الخطر في الموضوع أن هذه التسلية باتت حقيقة موجهة للأطفال الذين أدمنوا أسماء الممثلين وبرامجهم، وهذه الأسماء تجاوزت كل معيار أو قيمة موضوعية، وأصبحت تجسد الشخصية السادية التي تضحك على رعب الضيوف وتتسلى بخوفهم. وبغض النظر عن أن الأمر لا يعدو كونه تمثيلاً، إلا أن الطفل يتأثر بشكل مباشر، ويقلّد فور انتهاء البرنامج، ويحتاج الأهل جهداً كبيراً لتوضيح أن ما كانوا يشاهدونه تمثيل متفق عليه ومدفوع الأجر.

الكبار كما الصغار، لا يحتاجون المزيد من مشاهد العنف، يكفي أن الحروب أصبحت تُنقل على الهواء مباشرة، وتصور الناس وهم تحت الأنقاض وقد تقطعت أطرافهم، أو تأكل النار أجسادهم، يكفي أن الإرهاب ملأ وسائل التواصل الاجتماعي بالمواد التي تصوّر الذبح والحرق، ويكفي العنف الذي يمارسه البعض ضد الأطفال والزوجات، ويكفي التنمّر والتحرّش وغيره، أي أن العالم متخم بالعنف والسادية، وليس في حاجة إلى المزيد، فكيف ونحن في شهر رمضان المبارك نسعى لغسل أرواحنا من شوائب الشر وتهذيبها، وغرس قيم الحب والتسامح والسلام بين الكائنات البشرية. ولهذا نطالب القنوات التلفزيونية بوقف عرض أفلام الرعب التي لا يُقصد من ورائها إلا تصوير الرعب وتجسيده، كما نطالب بتنظيف المكتبات الإلكترونية من أفلام العنف الخاصة بالأطفال، وإن كانت (أنيميشن أو رسوماً متحركة). حتى نتجنب رؤية جيل كامل يؤمن بالعنف وسيلة لحل المشاكل. ورمضان كريم وفضيل وتقبل الله صيامكم وقيامكم.

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