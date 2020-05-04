«قذائف فضائية» تضرب الأرض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة جديدة، عن أن الأرض تتعرض لهجوم مستمر من الفضاء؛ حيث تمطر السماء 16 ألف كيلوجرام من المواد الفضائية على كوكبنا كل عام.

وذهب فريق من علماء المملكة المتحدة إلى القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، للبحث عن النيازك من أجل معرفة عدد المرات التي تتعرض فيها الأرض لقذائف فضائية.

واتضح أن ذلك يحدث طوال الوقت؛ حيث كشفت حساباتهم عن أن أكثر من 16 ألف كيلوجرام من مواد نيزكية، بكتلة تزيد على 50 جراماً للمادة الواحدة، تضرب الكوكب سنوياً.

وعند تضمين مواد أصغر في الحسابات، يصل الرقم إلى إجمالي 40 مليوناً، لكن هذا يتكون في الأغلب من غبار الفضاء الناعم، الذي لا يمكن أن يسبب أي ضرر.

وبلغت كتلة معظم المخلفات الفضائية عندما تصطدم بالأرض بين 50 جراماً و10 كيلوجرامات، وكانت الكتل الأكبر حجماً أقل تكراراً، لكن لأنها يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة، سعى الخبراء إلى دراستها.

وتعد «أنتاركتيكا»، مرتعاً خصباً للعثور على النيازك إلى حد كبير، لأنها تبرزها بوضوح أكبر على خلفية بيضاء. وأشارت الدراسة إلى أن عدد ضربات النيزك في القطبين الشمالي والجنوبي ليست سوى زهاء 60 % من المتوقع عند خط الاستواء. وهذا يفسر سبب كون مرافق الطوارئ طويلة الأجل، مثل خزينة البذور العالمية، أكثر أماناً عند خطوط العرض الأعلى. بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «الجيولوجيا».