شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى يؤكد لحمدوك أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاقيات مع جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية تيبور ناجي، لرئيس مجلس الوزراء السودانى رئيس منظمة الايجاد الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاقية المنشطة فى جنوب السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان - أن حمدوك تلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية، عبر فيها عن التقدير لجهود الايجاد ودولها الأعضاء وسكرتيرها التنفيذى ومبعوثها الخاص إسماعيل وانى، على اهتمامهم المتواصل من أجل إنجاح العملية السلمية والانتقال فى جنوب السودان.

وأشاد المسئول الأمريكى بالاجتماع الأخير الذى عقد، عن بعد، حول جنوب السودان بالرغم من التحديات العالمية المترتبة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع، وأيضا البيان الذى ناشدت فيه الإيجاد كل قادة جنوب السودان لإتخاذ خطوات مسئولة فى غضون الأيام القادمة لتنفيذ البنود الرئيسة للإتفاقية المنشطة.

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وأكد تيبور، أن اتخاذ هذه الخطوات الآن والمواصلة فى إنفاذ الإتفاقية المنشطة هو الطريق الأفضل للتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا وإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق الرفاهية التى يسعى لها شعب جنوب السودان.

وأضاف تيبور ناجي: "نعلم أنه عند استدامة السلام والأمن والعدالة، فإن الاستثمار سرعان ما يلحق بهم"، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة جهودها مع الايقاد لتحقيق الأهداف المشتركة.