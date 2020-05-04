الكتل السنية والكردية تتفق على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي وحضور جلسة البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الكتل السنية والكردية اتفقت على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي وحضور جلسة البرلمان العراقي يوم الثلاثاء.
وفيما خرجت حشود من سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة ليلية، الأحد، للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمى، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.
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