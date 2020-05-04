يقلل مخاطر أمراض القلب.. تعرف على فوائد البطيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

يُعد البطيخ فاكهة صيفية مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وإضافة لطعمه المحبب وقيامه بترطيب وإنعاش الجسم، إلا أن لديه العديد من الفوائد المهمة.



يحتوي البطيخ على الفيتامينات A و B1 و B6 و C والليكوبين والكالسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الضرورية لأداء جسمك بشكل سليم.

فضلًا عن ذلك، يمنع البطيخ الجفاف وله عدد من الفوائد الصحية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقلل من مخاطر أمراض القلب ويحسن من عملية الهضم وله تأثير مضاد للالتهابات، كما أنه يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية وهو غني أيضًا بالألياف، لذا فهو يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

Advertisements

ووفقًا لبعض الدراسات، يساعد البطيخ أيضًا على تقليل وجع العضلات، ويُشير بعض الباحثين إلى أنه يُزيل السموم من الجسم، إلا أن هناك حاجة لمزيد من البحث، ومن غير المرجح أن يساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل.

ويقوم بعض الأشخاص بتضمين البطيخ في نظامهم الغذائي لإنقاص الوزن فيما يعرف watermelon detox، لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه نظام غذائي قصير المدى.

وعند تطبيق حمية البطيخ فيمكن الاعتماد عليه فقط طول اليوم، أو تناول وجبتين خفيفتين يوميًا ثم تناول البطيخ كوجبة خفيفة، وبمجرد الانتهاء من هذه الحمية، يعود بعض الأشخاص إلى خطتهم الغذائية العادية مرة واحدة، ويضيف آخرون أطعمة أخرى تدريجيًا.

ولاستخدام البطيخ في إنقاص الوزن والتخلص من السموم بعض الفوائد، فيشير متبعوه إلى أنه يخرج السموم من الجسم ويحسن حالة الجلد والشعر، ويعزز طاقة الإنسان وعملية الأيض.

وينبغي الأخذ في الاعتبار إلى أن هذا النظام الغذائي غير متوازن ولا يمد الجسم بكل العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية، إذ لا يحتوي البطيخ على الدهون والبروتين الضروريين للتشغيل الطبيعي للخلايا والأعضاء، كما تضعف هذه الحمية الغذائية جهازك المناعي وتسبب التعب ومشكلات صحية أخرى، كما أنه غير مناسب للنساء الحوامل ومرضى السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى.