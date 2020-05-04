دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس وزارة الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة فضلا عن خروج 40 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1562 شخصا.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2041 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1562 شخصا.

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وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 6465 حالة من ضمنهم 429 حالة وفاة.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)