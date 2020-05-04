الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أعلنت الحكومة السودانية، مساء الأحد، إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في بيان، إن نتيجة فحوصات أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بكورونا.
وأشارت أن أبنعوف وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.
وذكرت الحكومة أن الوزير أبنعوف يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية "جيدة".
وحتى مساء السبت، وصلت حصيلة ضحايا كورونا في السودان إلى 592 إصابة منها 41 وفاة، و52 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد وزرائها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.