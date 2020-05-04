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أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الصومال

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الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، بإرسال مساعدات طبية إلى الصومال لدعم جهودها في مواجهة جائحة .

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان مقتضب: "أمير البلاد وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الصومال".

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وأضاف الديوان: "المساعدات تأتي في إطار دعم قطر لجهود الصومال في مكافحة فيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 722 بينهم 41 وفاة.

ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول حول العالم، بينها، فلسطين، لبنان، تونس، الجزائر، إيران، الصين، إيطاليا، نيبال، رواندا والصومال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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