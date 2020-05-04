ليبيا.. مليشيا حفتر لغمت منازل قبل فرارها من جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية أنها عثرت على ألغام في منزل بمشروع الهضبة جنوبي طرابلس خلال التقدمات التي أحرزتها، الأحد.

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للقوات الحكومية أن "مليشيات حفتر الإرهابية قامت بتلغيم المنازل قبل فرارها بعد أن طردتها قواتنا من مواقع تمركزها جنوبي طرابلس".

وأشار البيان إلى أن "5 أطنان هي حصيلة مخلفات الحرب من القذائف والصواريخ التي أطلقتها ميليشيات حفتر وانتشلتها إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات خلال عام من العدوان".

Advertisements

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.