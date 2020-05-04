العراق.. مقتل جندي وعنصرين من "الحشد" في هجومين لـ"داعش"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قُتل جندي عراقي وعنصرين من الحشد الشعبي، الأحد، جراء هجومين منفصلين شنهما تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط في وزارة الداخلية العراقية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حاجزا أمنيا للحشد الشعبي في منطقة حاوي العظيم، شمالي محافظة ديالى(شرق).

وذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين بجروح.

وفي حادث آخر، أفاد المصدر ذاته، بأن جنديا في الجيش العراقي قتل بنيران قناص من "داعش" في منطقة "عين ليلى" بناحية "قرة تبه"، شمالي ديالى.

وفي وقت سابق الأحد، لقي 4 من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم في إحباط هجومهم على موقع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وشن عناصر من تنظيم "داعش" فجر الجمعة، هجمات عنيفة استهدفت مواقع وحواجز أمنية متعددة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا.

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فيما قتل 4 من عناصر الأمن وجرح 9 آخرون، أمس السبت، بهجوم شنه عناصر التنظيم على حاجز أمني في ديالى.

وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة؛ حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

والشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.