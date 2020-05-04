"الإغاثة الإنسانية" التركية توزع كفالات مالية على أيتام بغزة

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأحد، كفالات مالية على 14 ألفا و392 يتيما في قطاع غزة.
وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع لمراسل الخليج 365، إن هيئته وزعت كفالات مالية على 14 ألفا و392 يتيما فلسطينيا في غزة.
وأضاف الشرفا: "تلك الكفالات مقدمة من الشعب التركي للأيتام الفلسطينيين".
وأشار أن الهيئة التركية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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