اتهام جديد لإيران بإغراق مهاجرين أفغان بعد تعذيبهم

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قالت الحكومة الأفغانية، أمس الأحد، إنها بدأت تحقيقًا عن غرق مهاجرين أفغان، بعدما أجبرهم حرس الحدود الإيرانيون على عبور نهر بين البلدين.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع الجمعة الماضية، أثناء عبور عشرات الأفغان للحدود الإيرانية من ولاية هرات بشكل غير قانوني.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية اليوم، إنها تحدثت إلى ناجين اتهموا القوات الإيرانية، بضربهم وتعذيبهم.
وجاء في بيان للجنة، أن المهاجرين “أُجبروا على عبور نهر هريرود، غرق بعضهم نتيجة ذلك، ونجا البعض الآخر”.
كما قالت الحكومة الأفغانية، إن وزارة الخارجية تحقق في الحادث.
وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، وفاة سبعة مهاجرين أفغان، واستمرار فقدان 30 آخرين، بناء على شهادات ناجين عادوا إلى هرات.
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