ياسر رشام الصويلح يحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة

الخليج – عبدالله الغدير : يتلقى المهندس “ياسر رشام الصويلح السبيعي العنزي” التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الهندسة التطبيقية، في الرياض وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة الشبكات والاتصالات. وأسرة تحرير صحيفة الخليج الإلكترونية تبارك للمهندس “ياسر العنزي ” حصوله على درجة البكالوريوس في هندسة الشبكات والاتصالات متمنين له التوفيق والسداد ألف مبروك. انشر الخبر :

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