كوريا الجنوبية: كيم لم يخضع لعملية جراحية

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه الكوريتان إطلاق النار حول الحدود اليوم الأحد.

وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة.

وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً وتقريراً يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة.

وظهر كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح وأيضاً وهو يقوم بجولة في المصنع. وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية يوم السبت أن حركات ساق كيم تبدو صعبة ومتشنجة.

ولم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرها موقع صحيفة رودونغ سينمون الرسمية.