دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي وفيات وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 3397

اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 61 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3397.

كما أشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045 وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وتعافى حتى الآن 63151 شخصا من فيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24001 ، مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

(اعداد أحمد حسن للنشرة)