تراجع حاد لعدد الوفيات اليومية بكورونا في إيطاليا مع استعدادها لتخفيف القيود

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن وفيات فيروس كورونا زادت 174 حالة يوم الأحد مقابل 474 في اليوم السابق وذلك في أقل حصيلة يومية منذ العاشر من مارس آذار.
وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد إلى 1389 مقابل 1900 يوم السبت.
وتشجع الأرقام الجديدة البلاد التي تستعد لتخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة منذ ثمانية أسابيع، وهي الأطول في أوروبا، اعتبارا من يوم الاثنين.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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