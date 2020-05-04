فرنسا تسجل 135 وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 24895

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا زاد 135 شخصا يوم الأحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 24895.
وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة يواصل التراجع.
وانخفض عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات من 25827 يوم السبت إلى 25815 يوم الأحد وتراجع العدد في وحدات الرعاية الفائقة من 3827 إلى 3819 شخصا.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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