وفيات كورونا في مستشفيات إنجلترا ترتفع إلى 21180 حالة

لندن (رويترز) - قالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا يوم الأحد إن 327 مصابا آخر بفيروس كورونا توفوا في مستشفيات إنجلترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21180 حالة.
تتراوح أعمار أحدث المتوفين بين 46 عاما و101 سنة، وبينهم 17 متوفيا أعمارهم بين 47و97 عاما ولم يكونوا مصابين بأي أمراض معروفة.
وستُنشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة كاملة في وقت لاحق يوم الأحد.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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