اشتباكات عنيفة بين داعش وكتائب حزب الله العراقية في جرف الصخر جنوبى بغداد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم داعش وكتائب حزب الله العراقية في جرف الصخر جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمى، بتكثيف الحملة ضد "داعش" بعد الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي فى محافظة صلاح الدين.

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن القوات العراقية حصلت على معلومات وصفتها بـ"المهمة" وذلك خلال عمليات بحث عن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر الكاظمي في بيان: "إن العملية التي نفذتها زمر الإرهاب الإجرامية، إنما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيدا عن روح الاستئثار والتحاصص".

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

والشهر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق تأوي عناصر من "داعش" في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات "إف 16" العراقية ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية، في جزيرة عبد العزيز، وسط نهر دجلة، غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".