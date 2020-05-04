شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: وفاة أحد رعايانا فى ولاية كاليفورنيا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية لمواطن فلسطينى فى ولاية كاليفورنيا بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية حول العالم إلى 68 حالة وفاة.
وكانت الخارجية، قد أعلنت، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية فى وقت سابق اليوم، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية أكد تسجيل حالتى وفاة جديدتين للمواطنين فى ولاية شيكاغو، وفى ولاية ميشيغان بعد صراع طويل مع الكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44 حالة وفاة، كما تم تسجيل إصابتين جديتين بالفيروس فى صفوف الجالية فى ولاية ميشيغان ليصبح عدد الإصابات فى الجالية بأمريكا حتى اللحظة 687 إصابة.
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