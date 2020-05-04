الجيش اليمنى يؤكد جاهزيته لمواجهة اعتداءات الحوثيين فى جبهة البيضاء (فيديو)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، ومعه قائد محور البيضاء باليمن العميد الركن عبدالرب الأصبحي، على الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية في المحور، مشدداً على الاستعداد ورفع الجاهزية والاحتفاظ بحق الرد على أي اعتداءات تقوم بها المليشيات الانقلابية سواء على مواقع الجيش أو منازل المواطنين وممتلكاتهم. وفق بيان القوات المسلحة اليمنية.

وأكد اللواء الركن محمد الحبيشي على استعداد أبطال الجيش اليمنى الكامل بالقوة والعتاد فى ميادين الشرف والبطولة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء لمواجهة الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.

واطلع قائد المنطقة العسكرية، خلال الزيارة، على أحوال الأبطال في المواقع الأمامية بالجبهة، مشيداً بالأدوار البطولية التي يقومون بها وآخرها الرد القاسي على تصعيد المليشيات الحوثية الأخير الذي جاء رغم مبادرة وقف إطلاق النار التي التزمت بها قوات الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بالمقاومة الشعبية قد أعلنت أنها أحبطت هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

ووفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن المصادر العسكرية أكدت إن مليشيات الحوثي شنّت اليوم هجوماً على مواقع الجيش اليمني في منطقة اليسبل بجبهة قانية، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا الهجوم وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر اليمني أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش، بالإضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية منها 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تم تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

كما اطلع اللواء الحبيشي، ومعه قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي، على الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية في المحور، مشدداً على الاستعداد ورفع الجاهزية والاحتفاظ بحق الرد على أي اعتداءات تقوم بها المليشيات الانقلابية سواء على مواقع الجيش أو منازل المواطنين وممتلكاتهم.