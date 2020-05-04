حمدان بن راشد يترأس الاجتماع الدورى للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اليوم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، الاجتماع الدورى للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى، واطلع على مستجدات مجهودات مكافحة كورونا.

وعلق حمدان بن راشد، عبر حسابه على تويتر قائلا: "ترأست الاجتماع الدورى للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى، واطلعت على مستجدات جهود مكافحة كورونا فى الإمارة واستعرضنا نتائج قرار تخفيف القيود على الحركة.. نشكر التزام أفراد مجتمعنا فى الفترة الماضية، ونطالب الجميع باتباع كل الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظًا على سلامتهم".

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حمدان بن محمد بن راشد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وعلى صعيد آخر، أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات لدى الهند: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتأتي هذه المساعدة للهند تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين".