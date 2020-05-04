شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبريطانيا يبحثان الجهود الدولية المبذولة لمواجهة (كورونا) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بريطانيا جيمس كليفرلى، الجهود الدولية المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما بحث الجانبان - خلال اتصال هاتفى تلقاه الجارالله من الوزير البريطانى عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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