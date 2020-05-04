شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد. وأكدت الحكومة السورية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - اليوم الأحد - أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.

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