شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: أضم صوتي إلى شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالدعوة للصلاة من أجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، دعمه لدعوة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، بالصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو.

وقال الحريرى عبر تويتر: "اضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بالدعوة لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو كى يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19.. والله دائما سميع مجيب".

Advertisements



سعد الحريري على تويتر

وكان سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، استقبل كريس رامبلينج السفير البريطانى ببيروت، وبحث الثنائى الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشر سعد الحريرى صورة للقائه السفير البريطانى عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق: "استقبال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينج، حيث تم عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال رئيس الوزراء اللبنانى السابق، سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، وإسقاطها فى شكل شنيع، وحسب "إل بى سي" جمع لقاء فى بيت الوسط الرؤساء سعد الحريرى وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام.