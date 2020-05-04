شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 20 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى باكستان، اليوم الأحد عن تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 20 ألف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومجموع الإصابات يتجاوز 27 ألفا، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وسجلت هولندا 69 وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 40571، وفى الكويت تم الإعلان عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4983.

وفيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات، وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 168 حالة شفاء جديدة و151 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4880، فيما سُجلت حالة وفاة جديدة، وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية رتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6203.

وفى إسبانيا أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، بأنه تم تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 21 حالة لعمانيين، و64 حالة لغير عمانيين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 2568، حالة وعدد الوفيات 12، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.