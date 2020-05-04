العراق: أكثر من 130 إصابة بفيروس "كورونا" بقضاء الهارثة شمالى البصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة البصرة أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى قضاء الهارثة شمالى المحافظة بلغت أكثر من ١٣٠ إصابة.

وذكر إعلام الدائرة - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن اجتماعًا عقد لخلية الأزمة بقضاء الهارثة بحضور مدير عام صحة المحافظة الدكتور عباس التميمي وقائم مقام القضاء نذير الشاوي ومدير شرطة الهارثة والدكتور محمد الوافي مدير قطاع الهارثة الصحي، نوقشت فيه عدد الإصابات المسجلة في القضاء نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية وحظر التجوال حيث بلغت أكثر من ١٣٠ إصابة موزعة على مناطق متفرقة بالقضاء، وتم التأكيد على ضرورة التشديد في تنفيذ تعليمات الدائرة بهدف التقليل بإعداد الإصابات وذلك من خلال الغلق التام للمناطق المصابة التي تعتبر بؤرة الوباء.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة أربيل، اليوم الأحد، عن تماثل حالتين جديدتين للشفاء من فيروس "كورونا" بعد تلقيهما العلاج، مشيرًا إلى أن "عدد حالات الشفاء بلغ 169 حالة".

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