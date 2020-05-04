شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح عصمان، فى تصريح صحفى، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.