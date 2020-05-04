شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة فى البلاد و 17 حالة شفاء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة ، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) ، أنه تم فحص ٥٠٠٩ نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٠٣٢٦٢.

وأكدت أن مجموع الإصابات ٢٢٩٦ ومجموع الوفيات ٩٧ ومجموع حالات الشفاء ١٤٩٠.

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