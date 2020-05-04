شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنزانيا يطلب "المشروب المعجزة" من مدغشقر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك رئيس تنزانيا جون ماجوفولي بقدرة اختبارات فيروس كورونا التي تم استيرادها، وما تردد عن تفشي الفيروس في بلدته.

وأبدى ماجوفولي ثقته في وصفة الأعشاب التي كان قد أعلن عنها رئيس مدغشقر أندري راجولينا، والذي طالب مواطنيه بالتسلح بما أسماه بالمشروب المعجزة، لمقاومة الفيروس، وأمر بتوزيع أكياس الشاي العشبي المسمى "كوفيد أورجانكس" المصنوع من نبات الشيح، على سكان العاصمة.

ووفقا ل "يورنيوز" قال ماجوفولي إنه أرسل مبعوثا إلى مدغشقر لإحضار خليط الشاي العشبي وتجريبه، بالرغم من أن خبراء أكدوا أنه لا يوجد نتائج أكيدة حول علاج هذا الخليط للمرضى المصابين بكورونا.

وكان الرئيس التنزاني قد تلقى انتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة تفشي وباء كورونا، ورفضه إغلاق الأسواق ودور العبادة.