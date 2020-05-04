محمد بن راشد: أمننا الطبى والغذائى والاقتصادى بحاجة لترسيخ أكبر بعد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبى، أن أولويات الإمارات، بجاحة إلى مراجعة العالم، فيما بعد "كورونا"، وأن الموارد تحتاج إلى توجيه، وأن الأمن الغذائى يحتاج إلى ترسيخ بمشاريع كبيرة.

وقال بن راشد، عبر حسابه على تويتر، "أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد 19 ... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبى والغذائى والاقتصادى بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع.. الاستعداد لما بعد كوفيد 19 هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط"

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محمد بن راشد على تويتر

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت اليوم الأحد تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وعلى صعيد آخر، أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات لدى الهند: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتأتي هذه المساعدة للهند تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين".