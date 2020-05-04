شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من الجدران التاريخية فى منطقة فاتح بإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انهيار مفاجئ في بعض أجزاء الجدران التاريخية الموجودة فى توبكابى كالاتشى بمنطقة فاتح بإسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حادث سقوط الصخور أدى إلى قطع الصخور التي انفصلت عن الجدران لتسقط على الطريق، ولكن لم تحدث أي كارثة لعدم وجود سيارات تعبر من مكان الحادث في ذلك الوقت، بينما انتقلت فرق الشرطة التركية لمكان الحادث.

يعيش السكان المحليون في محافظة قونية التركية وخاصة بمنطقة كارابينار حالة من القلق بسبب انتشار الهبوط والانخفاضات الأرضية التي تشكلت في المنطقة والتي تجاوز عددها 350 حيث تشكلت بالقرب من المناطق السكانية ووسط الحقول والطرق بالمدينة.

وقال رئيس نقابة المهندسين الجيولوجيين الدكتور فتح الله أريك: "أنه بعد عام 2000، تسارعت وتيرة تشكل التجاويف الأرضية، وقد تجاوز عددها 350.

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وقد زادت تكوينات الحفر بسبب زيادة استخدام المياه الجوفية وانخفاض منسوب المياه. وأنه يجب التحكم في استخدام المياه الجوفية".

يذكر أيضاً أن بحيرة مكة الموجودة بالمنطقة قد جفت خلال الأيام الماضية.

على جانب أخر ، وجهت البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ميرال دانيش باشتاش، انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم متهمة إياه باستغلال الأزمات التي يعاني منها الشعب التركي وأخرها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي في الأراضي التركية الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب.

ونقل «تركيا الآن» مقطع فيديو لباشتاش تشن من خلاله هجومًا حادًا علي نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بعد تصريحه بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، قائلةً « لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل كل أزمة لصالحها. في ظل استمرار تهديد فيروس كورونا لصحة الشعب، فإننا نري تصريح نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، وقاحة سياسية، وازدراء لهموم الشعب. هل هذه مشكلتنا حقاً؟ هل ما يقلقنا حقاً هو زيادة نقاط أردوغان»؟