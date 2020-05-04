شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تسيير رحلاتها من الغد لإجلاء رعاياها للعوده لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل السورية عن بدء تسيير رحلاتها من الغد لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سوريا وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومى المعنى بالتصدى لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد و أوردته وكالة الأنباء السورية، إن غدا ستبدأ الشركة السورية للطيران تسيير رحلاتها لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سوريا وفق القوائم التى تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين السورية لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية، مبينة أن الرحلات ستتم على عدة أيام وضمن شروط واجراءات صحية ملزمة وبإشراف طبي من وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن السورية للطيران ستقوم غدا بتسيير رحلة جوية لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة إيرباص 340 وسيتم نقل 250 راكباً فيها من مطار الشارقة لتصل إلى مطار دمشق الدولي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن تسيير رحلاتها من الغد لإجلاء رعاياها للعوده لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.