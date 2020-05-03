وزير خارجية ليبيا يبحث مع سفير إيطاليا اعتداءات ميليشيا حفتر

طرابلس/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، الأحد، مع السفير الإيطالي لدى بلاده بوتشينو جريمالدي، عدوان الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الخارجية الليبية في بيان نشرته عبر "فيسبوك" أن لقاء سيالة وجريمالدي عقد في مقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول آخر التطورات التي تمر بها طرابلس، والعدوان المستمر من قبل ميلشيات حفتر.

وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى "رؤية كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي وخطته لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا والمعروفة بخطة (إيريني)، وسبل التعاون المشترك بين البلدين".

وأعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/آذار 2020 عن إطلاق العملية البحرية الأوروبية لحظر توريد السلاح لليبيا.

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و"إيريني"، عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.