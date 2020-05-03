الأردن.. طلقات "خاطئة" تصيب جدارا للسفارة الأمريكية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، مساء الأحد، خروج عدة طلقات من سلاح رجل أمن، عن طريق "الخطأ"، أصابت جدارا للسفارة الأمريكية بالعاصمة عمان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وقال السرطاوي "أثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأمريكية خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ".

وأضاف أن الطلقات "أصابت جدارا إسمنتيا خارجيا، ولم تقع أية إصابات، وتم فتح تحقيق في الحادثة".

ولم يصدر حتى الساعة (18:20 ت.غ) أي تعليق من جانب سفارة واشنطن بخصوص الحادثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.