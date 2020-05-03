استجابة لمناشدة أمّه.. تركيا تجلب رضيعا سوريا للعلاج

إدلب/ الخليج 365

بعد أن سلّطت وكالة الخليج 365 الضوء على مأساته، سارعت أنقرة لإسعاف الرضيع السوري "يوسف" الذي يعاني من انتفاخ في عينه اليسرى بسبب غدة دموية كبيرة.

وكلّفت ولاية هطاي التركية فريقًا طبيًا لمساعدة "يوسف" الذي يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الغدة من عينه، وهو ما لا تستطيع العائلة تحمل تكاليفها في ظل كفافها وأوضاعها الاقتصادية السيئة.

الفريق الطبي التركي استقبل السبت الطفل السوري مع والدته "وفاء رمّود"، في معبر "جيلوة غورو" الحدودي في قضاء "ريحانلي" التابع لهطاي، ليقوم بنقلهما إلى مستشفى مصطفى كمال أتاتورك الحكومي، من أجل البدء بالعلاج.

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وقالت والدة يوسف في حديث للأناضول: "ابني دخل إلى تركيا من أجل العلاج. أتمنى من الله أن يشفي عينه حتى يبدأ في الرؤية بشكل سليم والمشي مثل بقية الأطفال".

وعبّرت السيدة السورية عن شكرها للحكومة التركية ولولاية هطاي حيال مساعدتها في علاج رضيعها البالغ من العمر شهرا ونصف، واستجابتهم لمناشدتها في شهر رمضان الفضيل.

وفي وقت سابق نشرت الخليج 365 تقريرًا عن وضع الرضيع السوري المأساوي في مخيمات النزوح مع والدته التي كانت تشعر بالعجز تمامًا بسبب عدم قدرتها على تأمين العلاج له.

وقالت رمّود حينها: "لقد أرسلت تركيا طائرات إلى الكثير من دول العالم، بما في ذلك البلدان البعيدة، من أجل إجلاء مواطنيها في ظل انتشار فيروس كوررنا. كل ما أريده أن تعتبر هذا الطفل كأحد مواطنيها وتوفر له العلاج المطلوب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.